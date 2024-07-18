Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

17.12.1866

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Андреевич

Рождение ребёнка
15.01.1864

Сын: Ксенофонт Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Андреевич

Рождение ребёнка
03.01.1866

Дочь: Ксения Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Андреевич

Смерть
17.12.1866

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