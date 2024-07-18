Евдокия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смерти17.12.1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
15.01.1864
Сын: Ксенофонт Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
03.01.1866
Дочь: Ксения Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Андреевич
Смерть
17.12.1866