Таланкин Павел Геннадиевич
Место рождения
Дата рождения07.05.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1972
Бракосочетание
01.12.1995
Излучинск, Нижневартовский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
27.01.1997
Мать ребёнка: Таланкина Светлана Витальевна
Рождение ребёнка
08.04.2000
Дочь: Таланкина Анна Павловна
Мать ребёнка: Таланкина Светлана Витальевна
Рождение ребёнка
20.07.2001
Дочь: Таланкина Евгения Павловна
Мать ребёнка: Таланкина Светлана Витальевна
Рождение ребёнка
11.12.2004
Мать ребёнка: Таланкина Светлана Витальевна