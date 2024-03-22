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Таланкин Павел Геннадиевич

Место рождения

Николаевка

Дата рождения

07.05.1972

Пол

Мужской

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1972

Отец: Таланкин Геннадий Максимович

Мать: Таланкина Анна Андреевна

Бракосочетание
01.12.1995

Жена: Таланкина Светлана Витальевна

Излучинск, Нижневартовский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
27.01.1997

Сын: Таланкин Андрей Павлович

Мать ребёнка: Таланкина Светлана Витальевна

Рождение ребёнка
08.04.2000

Дочь: Таланкина Анна Павловна

Мать ребёнка: Таланкина Светлана Витальевна

Рождение ребёнка
20.07.2001

Дочь: Таланкина Евгения Павловна

Мать ребёнка: Таланкина Светлана Витальевна

Рождение ребёнка
11.12.2004

Сын: Таланкин Виктор Павлович

Мать ребёнка: Таланкина Светлана Витальевна

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