Балабашина Юлия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балабашина Юлия Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1956 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1980

Отец: не указан

Мать: Балабашина Галина Валентиновна

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