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Балабашина Юлия Сергеевна
Балабашина Юлия Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.01.1980
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Балабашина Галина Валентиновна
1956 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1980
Отец: не указан
Мать:
Балабашина Галина Валентиновна
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