Зеленцов Сергей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1962
Отец: Зеленцов Виктор
Мать: Зеленцова Любовь
Рождение ребёнка
28.08.1985
Дочь: Иванцова Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Второва Инна Юрьевна
Рождение ребёнка
28.08.1985
Дочь: Иванцова Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Второва Инна Юрьевна
Рождение ребёнка
02.11.1987
Дочь: Тетерина Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Второва Инна Юрьевна
Рождение ребёнка
11.01.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Второва Инна Юрьевна