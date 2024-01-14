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Зеленцов Сергей Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1962

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1962

Отец: Зеленцов Виктор

Мать: Зеленцова Любовь

Рождение ребёнка
28.08.1985

Дочь: Иванцова Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Второва Инна Юрьевна

Рождение ребёнка
28.08.1985

Дочь: Иванцова Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Второва Инна Юрьевна

Рождение ребёнка
02.11.1987

Дочь: Тетерина Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Второва Инна Юрьевна

Рождение ребёнка
11.01.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Второва Инна Юрьевна

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