Колоскова (Бобылкина) Лариса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колоскова (Бобылкина) Лариса Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1949

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: Бобылкин Василий Васильевич

Мать: Бобылкина Эльмира Петровна

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