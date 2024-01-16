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Колоскова (Бобылкина) Лариса Васильевна
Колоскова (Бобылкина) Лариса Васильевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1949
Пол
Женский
Отец
Бобылкин Василий Васильевич
1916 г.р.
Мать
Бобылкина (Смыслова) Эльмира Петровна
1926 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Отец:
Бобылкин Василий Васильевич
Мать:
Бобылкина Эльмира Петровна
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