Селезнева (Артамонова) Юлиана Никаноровна
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смерти14.11.1916
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Бракосочетание
01.01.1879
Супруг(-а): Гавриил Ильич Селезнев
Рождение ребёнка
20.10.1879
Дочь: Притыка Екатерина Гавриловна
Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Ильич
Бракосочетание
01.?.1879
Супруг(-а): Юлиана Никаноровна Селезнева (Переверзева)
Рождение ребёнка
28.07.1884
Сын: Селезнев Никанор Гаврилович
Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Ильич
Рождение ребёнка
28.12.1885
Дочь: Мелания Гавриловна
Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Ильич
Рождение ребёнка
10.04.1891
Сын: Селезнев Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Артамонов Евсевий Михайлович
Рождение ребёнка
13.03.1893
Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Ильич
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Феодосия Гавриловна
Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Ильич
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.11.1916