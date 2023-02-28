Селезнева (Артамонова) Юлиана Никаноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнева (Артамонова) Юлиана Никаноровна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1847

Дата смерти

14.11.1916

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Артамонов (переверзев) Никанор Ефимович

Мать: Переверзева Анна Ивановна

Бракосочетание
01.01.1879

Муж: Артамонов Евсевий Михайлович

Супруг(-а): Гавриил Ильич Селезнев
Рождение ребёнка
20.10.1879

Дочь: Притыка Екатерина Гавриловна

Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Ильич

Бракосочетание
01.?.1879

Муж: Селезнев Гавриил Ильич

Супруг(-а): Юлиана Никаноровна Селезнева (Переверзева)
Рождение ребёнка
28.07.1884

Сын: Селезнев Никанор Гаврилович

Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Ильич

Рождение ребёнка
28.12.1885

Дочь: Мелания Гавриловна

Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Ильич

Рождение ребёнка
10.04.1891

Сын: Селезнев Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Артамонов Евсевий Михайлович

Рождение ребёнка
13.03.1893

Сын: Селезнев Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Ильич

Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Феодосия Гавриловна

Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Ильич

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.11.1916
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