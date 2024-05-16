Плешкова (Зорова) Анна (Галя) Николаевна
Место рожденияСССР, РСФСР, Белгородская область, Грайворонский район, село Добро-Ивановка
Дата рождения17.08.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1951
Бракосочетание
24.07.1971
Проживали по адресу ул. Челюскина 18
Рождение ребёнка
28.07.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Плешков Леонид Антонович
Развод
1974
Муж: не указан