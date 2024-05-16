Плешкова (Зорова) Анна (Галя) Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плешкова (Зорова) Анна (Галя) Николаевна

Место рождения

СССР, РСФСР, Белгородская область, Грайворонский район, село Добро-Ивановка

Дата рождения

17.08.1951

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1924 г.р.

Муж

1946 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1951

Отец: Зоров Николай Иванович

Мать: Зорова (Выблова) Мария Ивановна

Бракосочетание
24.07.1971

Муж: Плешков Леонид Антонович

Проживали по адресу ул. Челюскина 18
Рождение ребёнка
28.07.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плешков Леонид Антонович

Развод
1974

Муж: не указан

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