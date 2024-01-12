Николаев Илья Игоревич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Мать: Николава Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николаева Ольга Ильинична
Мать ребёнка: Николаева Оксана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Николаева Оксана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николаев Игорь Ильич
Мать ребёнка: Николаева Оксана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Николаева Оксана
Смерть
Неизвестно