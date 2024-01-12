Николаев Илья Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаев Илья Игоревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Николава Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николаева Ольга Ильинична

Мать ребёнка: Николаева Оксана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаев Андрей Ильичч

Мать ребёнка: Николаева Оксана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаев Игорь Ильич

Мать ребёнка: Николаева Оксана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николаева Оксана

Смерть
Неизвестно
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