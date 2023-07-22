Вяткина (Балакина) Анфиса Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1979
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1979
Отец: Балакин Валера
Мать: Балакина Виталина
Рождение ребёнка
12.12.1995
Дочь: Коростелева Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Вяткин Дмитрий Викторович
Рождение ребёнка
18.10.2002
Дочь: Вяткина Валерия Дмитриевна
Отец ребёнка: Вяткин Дмитрий Викторович
Коростелева, Ирбитское, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.07.2008
Отец ребёнка: Вяткин Дмитрий Викторович