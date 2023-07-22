Вяткина (Балакина) Анфиса Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вяткина (Балакина) Анфиса Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1979

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1979

Отец: Балакин Валера

Мать: Балакина Виталина

Рождение ребёнка
12.12.1995

Дочь: Коростелева Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Вяткин Дмитрий Викторович

Рождение ребёнка
18.10.2002

Дочь: Вяткина Валерия Дмитриевна

Отец ребёнка: Вяткин Дмитрий Викторович

Коростелева, Ирбитское, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.07.2008

Сын: Вяткин Вадим Дмитриевич

Отец ребёнка: Вяткин Дмитрий Викторович

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