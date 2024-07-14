Ильина Вера Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.12.1918
Дочь: Ильина Любовь Филиповна
Отец ребёнка: Ильин Филипп Егорович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Ильина Антонина
Отец ребёнка: Ильин Филипп Егорович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Ильина Раиса
Отец ребёнка: Ильин Филипп Егорович
Смерть
1962