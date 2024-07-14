Ильина Вера Дмитриевна 1896 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ильина Вера Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.12.1918

Дочь: Ильина Любовь Филиповна

Отец ребёнка: Ильин Филипп Егорович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Ильина Антонина

Отец ребёнка: Ильин Филипп Егорович

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Ильина Раиса

Отец ребёнка: Ильин Филипп Егорович

Смерть
1962

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