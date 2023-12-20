Шулекина Галина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1959
Отец: Сушков Николай Иванович
Мать: Сушкова Зинаида Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
06.02.1985
Отец ребёнка: Шулекин Павел Гергиевич
Рождение ребёнка
19.06.1985
Дочь: Шулекина Марина Павловна
Отец ребёнка: Шулекин Павел Гергиевич