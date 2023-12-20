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Шулекина Галина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1959

Пол

Женский

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1959

Отец: Сушков Николай Иванович

Мать: Сушкова Зинаида Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шулекин Павел Гергиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
06.02.1985

Сын: Шулекин Егор Павлович

Отец ребёнка: Шулекин Павел Гергиевич

Рождение ребёнка
19.06.1985

Дочь: Шулекина Марина Павловна

Отец ребёнка: Шулекин Павел Гергиевич

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