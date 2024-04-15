Дудка Прокопий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
29.10.1900 ст.
Жена: Дудка Мария Платоновна
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9DS-9?i=391&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
14.01.1901 ст.
Кровное, Сумська область
Ксения Ивановна Гончаренко
Восприемник
24.06.1903 ст.
Ефросиния Ивановна Гончаренко
Место жительства
Неизвестно
Хотень, Сумська область
Смерть
Неизвестно