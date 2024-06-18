Акулина Иванова Около 1753 — найти родственников по фамилии на Familio
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Акулина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1753

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Степан Корнеев

Отец ребёнка: Корней Петров

Рождение ребёнка
1780

Сын: Алексей Корнеев

Отец ребёнка: Корней Петров

Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Феклист Корнеев

Отец ребёнка: Корней Петров

Рождение ребёнка
1790

Сын: Тимофей Корнеев

Отец ребёнка: Корней Петров

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