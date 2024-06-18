Акулина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1753
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Степан Корнеев
Отец ребёнка: Корней Петров
Рождение ребёнка
1780
Сын: Алексей Корнеев
Отец ребёнка: Корней Петров
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Феклист Корнеев
Отец ребёнка: Корней Петров
Рождение ребёнка
1790
Сын: Тимофей Корнеев
Отец ребёнка: Корней Петров