Петренко Виктория Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петренко Виктория Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1977

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1977

Отец: Плонский Сергей Станиславович

Мать: Плонская Наталья Георгиевна

Рождение ребёнка
11.11.1994

Дочь: Петренко Мария Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
13.07.2000

Сын: Петренко Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
10.11.2008

Дочь: Петренко Анна Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
02.03.2014

Сын: Петренко Семён Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петренко Михаил Юрьевич

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