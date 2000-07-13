Петренко Виктория Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1977
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1977
Рождение ребёнка
11.11.1994
Дочь: Петренко Мария Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
13.07.2000
Сын: Петренко Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
10.11.2008
Дочь: Петренко Анна Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.03.2014
Сын: Петренко Семён Михайлович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петренко Михаил Юрьевич