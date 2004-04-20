Былкова (Дубовенко) Людмила Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Былкова (Дубовенко) Людмила Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1950

Дата смерти

20.04.2004

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1950

Отец: Дубовенко Алексей Афанасьевич

Мать: Петрушина Галина Филипповна

Рождение ребёнка
14.03.1978

Дочь: Колобова Алла Юрьевна

Отец ребёнка: Былков Юрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Былкова Юлиана

Отец ребёнка: Былков Юрий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Былков Юрий Иванович

Смерть
20.04.2004
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