Былкова (Дубовенко) Людмила Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1950
Дата смерти20.04.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1950
Рождение ребёнка
14.03.1978
Дочь: Колобова Алла Юрьевна
Отец ребёнка: Былков Юрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Былкова Юлиана
Отец ребёнка: Былков Юрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Былков Юрий Иванович
Смерть
20.04.2004