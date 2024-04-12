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Куненков Андрей Михайлович

Место рождения

Саларьево, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Куненкова Евдокия Никитична

Саларьево, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.11.1908

Сын: Куненков Иван Андреевич

Мать ребёнка: Куненкова Дарья Алексеевна

Саларьево, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Согласно архивным данным дата рождения 2.11.1908
Рождение ребёнка
31.10.1910

Дочь: Куненкова Клавдия Андреевна

Мать ребёнка: Куненкова Дарья Алексеевна

Саларьево, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.05.1912

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куненкова Дарья Алексеевна

Саларьево, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.08.1913

Дочь: Куненкова Мария Андреевна

Мать ребёнка: Куненкова Дарья Алексеевна

Саларьево, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.04.1915

Дочь: Куненкова Клавдия Андреевна

Мать ребёнка: Куненкова Дарья Алексеевна

Саларьево, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куненкова Дарья Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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