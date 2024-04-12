Куненков Андрей Михайлович
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.11.1908
Мать ребёнка: Куненкова Дарья Алексеевна
Согласно архивным данным дата рождения 2.11.1908
Рождение ребёнка
31.10.1910
Дочь: Куненкова Клавдия Андреевна
Мать ребёнка: Куненкова Дарья Алексеевна
Рождение ребёнка
13.05.1912
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Куненкова Дарья Алексеевна
Рождение ребёнка
01.08.1913
Дочь: Куненкова Мария Андреевна
Мать ребёнка: Куненкова Дарья Алексеевна
Рождение ребёнка
13.04.1915
Дочь: Куненкова Клавдия Андреевна
Мать ребёнка: Куненкова Дарья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно