Созонова Ефросиния Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Созонова Ефросиния Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1864

Дочь: (Созонова) Анна Семеновна

Отец ребёнка: Созонов Семен Стефанович

Рождение ребёнка
Между 1867 и 1873

Дочь: (Созонова) Параскева Семеновна

Отец ребёнка: Созонов Семен Стефанович

Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Созонов Илья Семенович

Отец ребёнка: Созонов Семен Стефанович

Рождение ребёнка
Около 1878

Дочь: (Созонова) Ефросинья Семенова

Отец ребёнка: Созонов Семен Стефанович

Рождение ребёнка
17.01.1885

Дочь: (Созонова) Мария Семеновна

Отец ребёнка: Созонов Семен Стефанович

Рождение ребёнка
30.01.1889

Дочь: (Созонова) Агафья Семеновна

Отец ребёнка: Созонов Семен Стефанович

Смерть
Неизвестно

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