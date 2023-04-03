Созонова Ефросиния Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1864
Дочь: (Созонова) Анна Семеновна
Отец ребёнка: Созонов Семен Стефанович
Рождение ребёнка
Между 1867 и 1873
Дочь: (Созонова) Параскева Семеновна
Отец ребёнка: Созонов Семен Стефанович
Рождение ребёнка
Около 1874
Отец ребёнка: Созонов Семен Стефанович
Рождение ребёнка
Около 1878
Дочь: (Созонова) Ефросинья Семенова
Отец ребёнка: Созонов Семен Стефанович
Рождение ребёнка
17.01.1885
Дочь: (Созонова) Мария Семеновна
Отец ребёнка: Созонов Семен Стефанович
Рождение ребёнка
30.01.1889
Дочь: (Созонова) Агафья Семеновна
Отец ребёнка: Созонов Семен Стефанович
Смерть
Неизвестно