Алдатова (Тулатова) Меретхан Хакяссовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алдатова (Тулатова) Меретхан Хакяссовна

Место рождения

Кобан, Пригородный муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания

Дата рождения

1885

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Кобан, Пригородный муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
30.12.1912

Сын: Алдатов / 2 - Й Брак / Махарбек Магометович / Михаил Михайлович /

Отец ребёнка: Алдатов Магомет Джамбулатович

Брут, Правобережный муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
16.06.1915

Сын: Алдатов Гамид Магометович

Отец ребёнка: Алдатов Магомет Джамбулатович

Россия
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Лима Магометовна

Отец ребёнка: Алдатов Магомет Джамбулатович

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Каболова - Арисханова Аминат Магометовна

Отец ребёнка: Алдатов Магомет Джамбулатович

Рождение ребёнка
23.04.1920

Сын: Алдатов Эльберд Магометович

Отец ребёнка: Алдатов Магомет Джамбулатович

Брут, Правобережный муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
1924

Сын: Алдатов Хазби Магометович

Отец ребёнка: Алдатов Магомет Джамбулатович

Рождение ребёнка
15.12.1929

Дочь: Фатима Магометовна

Отец ребёнка: Алдатов Магомет Джамбулатович

Смерть
1972
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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