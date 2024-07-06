(Зайцева) Галина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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(Зайцева) Галина

Место рождения

Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Зайцева Татьяна

Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шестова (Головина) Наталья

Отец ребёнка: Головин Неизвестно

Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головин Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сотник (Головина) Елена

Отец ребёнка: Головин Неизвестно

Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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