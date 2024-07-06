(Зайцева) Галина
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Зайцева Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шестова (Головина) Наталья
Отец ребёнка: Головин Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Головин Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сотник (Головина) Елена
Отец ребёнка: Головин Неизвестно
Смерть
Неизвестно