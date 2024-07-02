Софрыгина Акулина Ерофеевна 1869 — найти родственников по фамилии на Familio
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Софрыгина Акулина Ерофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1853 г.р.

Дети

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Софрыгин Павел

Рождение ребёнка
1899

Сын: Софрыгин Александр

Отец ребёнка: Софрыгин Павел

Архангельская обл., Черевковский р-н, Синицкий с/с, д.Синники
Рождение ребёнка
1905

Дочь: (Софрыгина) Наталья

Отец ребёнка: Софрыгин Павел

Смерть
Неизвестно

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