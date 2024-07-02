Софрыгина Акулина Ерофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Софрыгин Павел
Рождение ребёнка
1899
Сын: Софрыгин Александр
Отец ребёнка: Софрыгин Павел
Архангельская обл., Черевковский р-н, Синицкий с/с, д.Синники
Рождение ребёнка
1905
Дочь: (Софрыгина) Наталья
Отец ребёнка: Софрыгин Павел
Смерть
Неизвестно