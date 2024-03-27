Бедретдинова Фяридя
Место рожденияд.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Дочь: (Бедретдинова) Фяриха
Отец ребёнка: Бедретдинов Диян
Рождение ребёнка
24.06.1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бедретдинов Диян
Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно