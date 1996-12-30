Сатубалдиев Абай Буранбаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сатубалдиев Абай Буранбаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1960 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1996

Отец: не указан

Мать: Сатубалдиева Руфина Тауфиковна

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