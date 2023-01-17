Садыков Альтаф Минниахметович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1931
Дата смерти2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1931
Отец: Садыков Минниахмет
Рождение ребёнка
05.01.1958
Сын: Садыков Руслан Альтафович
Мать ребёнка: Ковалькова Любовь
Рождение ребёнка
22.01.1961
Дочь: Садыкова Лилия Альтафовна
Мать ребёнка: Ковалькова Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ковалькова Любовь
Смерть
2021
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область