Камов Николай Ильич
Место рождения
Дата рождения14.09.1902
Дата смерти24.11.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1918
Томск, город Томск, Томская область
Место жительства
С 1923
Место жительства
С 1941 по 1943
Билимбай, Первоуральск, Свердловская область
Место жительства
С 1943
Смерть
24.11.1973