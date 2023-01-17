Камов Николай Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКамов Николай Ильич

Камов Николай Ильич

avatar

Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

14.09.1902

Дата смерти

24.11.1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Место жительства
С 1918
Томск, город Томск, Томская область
Место жительства
С 1923
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1941 по 1943
Билимбай, Первоуральск, Свердловская область
Место жительства
С 1943
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
24.11.1973
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close