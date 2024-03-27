Дорофеев? Моисей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорофеев? Моисей

Место рождения

Сретенск Забайкальского края

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1880 г.р.
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Добавил:

АЛ
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Дорофеев Иосиф

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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