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Harali Anders (Андрус Юганов)

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Место рождения

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Harali Юган Абрамов

Мать: Harali Марья (Magdalena Thomas)

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
16.08.1839

Сын: Harali Abraham

Мать ребёнка: Ewa Tr

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
27.09.1843

Сын: Harali Samuel

Мать ребёнка: Ewa Tr

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
17.04.1845

Дочь: Hedwig

Мать ребёнка: Ewa Tr

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
19.05.1847

Дочь: Anna

Мать ребёнка: Ewa Tr

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
18.08.1848

Дочь: Hedwig

Мать ребёнка: Ewa Tr

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
12.05.1851

Сын: Harali Anders

Мать ребёнка: Ewa Tr

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ewa Tr

Смерть
Неизвестно
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