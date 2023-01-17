Harali Anders (Андрус Юганов)
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Рождение ребёнка
16.08.1839
Сын: Harali Abraham
Мать ребёнка: Ewa Tr
Рождение ребёнка
27.09.1843
Сын: Harali Samuel
Мать ребёнка: Ewa Tr
Рождение ребёнка
17.04.1845
Рождение ребёнка
19.05.1847
Рождение ребёнка
18.08.1848
Рождение ребёнка
12.05.1851
Сын: Harali Anders
Мать ребёнка: Ewa Tr
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ewa Tr
Смерть
Неизвестно