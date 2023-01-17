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Финоженок Денис Демидович

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Место рождения

Зародище, Себежский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

DF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Демид Финогеев

Мать: не указана

Зародище, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Финоженок Арсентий Денисович

Мать ребёнка: Финоженок Акулина Васильевна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Финоженок Савелий Денисович

Мать ребёнка: Финоженок Акулина Васильевна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Финоженок Иван Денисович

Мать ребёнка: Финоженок Акулина Васильевна

Рождение ребёнка
10.10.1932

Дочь: Ефросинья Денисовна

Мать ребёнка: Финоженок Акулина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Финоженок Акулина Васильевна

Смерть
1937
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