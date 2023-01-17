Финоженок Денис Демидович
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смерти1937
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Демид Финогеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Сын: Финоженок Арсентий Денисович
Мать ребёнка: Финоженок Акулина Васильевна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Финоженок Савелий Денисович
Мать ребёнка: Финоженок Акулина Васильевна
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Финоженок Акулина Васильевна
Рождение ребёнка
10.10.1932
Дочь: Ефросинья Денисовна
Мать ребёнка: Финоженок Акулина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1937