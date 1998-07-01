Андреев Николай Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смерти?.07.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Андреева Тамара
Рождение ребёнка
17.07.1956
Сын: Андреев Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Андреева Тамара
живет в коломне
Рождение ребёнка
24.06.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Андреева Тамара
Смерть
?.07.1998