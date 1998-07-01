Андреев Николай Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Николай Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

?.07.1998

Пол

Мужской

Отец

Около 1896 г.р.

Мать

Около 1893 г.р.

Жена

Дети

1956 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Андреев Дмитрий Степанович

Мать: Киреева Пелагея Евтеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреева Тамара

Рождение ребёнка
17.07.1956

Сын: Андреев Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Андреева Тамара

живет в коломне
Рождение ребёнка
24.06.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андреева Тамара

Смерть
?.07.1998

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