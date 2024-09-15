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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Грузьев Галактион Саввович
Отец ребёнка: Грузьев Савва Леонтьевич
Ставчаны (бывшее Потаповао)
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Грузьев Савва Леонтьевич
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