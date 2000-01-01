Толстикова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстикова Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1863 по 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1866 по 1867 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1863 по 1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1886 по 1887

Сын: Толстиков Николай

Отец ребёнка: Толстиков Григорий

Рождение ребёнка
С 1890 по 1891

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Толстиков Григорий

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Толстиков Григорий

Рождение ребёнка
01.05.1898

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Толстиков Григорий

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
03.12.1901

Сын: Толстиков Антон

Отец ребёнка: Толстиков Григорий

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толстиков Григорий

Смерть
Неизвестно
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