Толстикова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1863 по 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1863 по 1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1886 по 1887
Сын: Толстиков Николай
Отец ребёнка: Толстиков Григорий
Рождение ребёнка
С 1890 по 1891
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Толстиков Григорий
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Толстиков Григорий
Рождение ребёнка
01.05.1898
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Толстиков Григорий
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
03.12.1901
Сын: Толстиков Антон
Отец ребёнка: Толстиков Григорий
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Толстиков Григорий
Смерть
Неизвестно