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Шерстнев Сидор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1830 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.02.1856

Жена: Шерстнева (Сучкова) Марфа Егоровна

Половино-Черемхово, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://catalog.krasarh.ru/private/imageViewer/show?objectId=248736408&attributeId=2097&serial=1&group=1243&ext=.pdf ГАКК Ф.694 Оп.1 Д.1055 (копия 1056)
Смерть
Неизвестно

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