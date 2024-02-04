Шерстнев Сидор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.02.1856
Половино-Черемхово, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://catalog.krasarh.ru/private/imageViewer/show?objectId=248736408&attributeId=2097&serial=1&group=1243&ext=.pdf ГАКК Ф.694 Оп.1 Д.1055 (копия 1056)
Смерть
Неизвестно