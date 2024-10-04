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Заводчиков Иван Сосипатрович

Место рождения

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сосипатр Константинович

Мать: Дросида Ивановна

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заводчиков Василий Иванович

Мать ребёнка: Заводчикова Наталия Георгиевна

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заводчикова Наталия Георгиевна

Рождение ребёнка
1874

Сын: Заводчиков Григорий Иванович

Мать ребёнка: Заводчикова Наталия Георгиевна

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.10.1900

Сын: Заводчиков Александр Иванович

Мать ребёнка: Заводчикова Наталия Георгиевна

Рождение ребёнка
24.06.1903

Дочь: Заводчикова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Заводчикова Наталия Георгиевна

Рождение ребёнка
09.12.1904

Сын: Заводчиков Николай Иванович

Мать ребёнка: Заводчикова Наталия Георгиевна

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.12.1904

Дочь: Заводчикова Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Заводчикова Наталия Георгиевна

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.06.1907

Сын: Заводчиков Иван Иванович

Мать ребёнка: Заводчикова Наталия Георгиевна

Смерть
Неизвестно

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