Заводчиков Иван Сосипатрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сосипатр Константинович
Мать: Дросида Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заводчиков Василий Иванович
Мать ребёнка: Заводчикова Наталия Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1874
Сын: Заводчиков Григорий Иванович
Мать ребёнка: Заводчикова Наталия Георгиевна
Рождение ребёнка
18.10.1900
Сын: Заводчиков Александр Иванович
Мать ребёнка: Заводчикова Наталия Георгиевна
Рождение ребёнка
24.06.1903
Дочь: Заводчикова Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Заводчикова Наталия Георгиевна
Рождение ребёнка
09.12.1904
Сын: Заводчиков Николай Иванович
Мать ребёнка: Заводчикова Наталия Георгиевна
Рождение ребёнка
09.12.1904
Дочь: Заводчикова Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Заводчикова Наталия Георгиевна
Рождение ребёнка
24.06.1907
Мать ребёнка: Заводчикова Наталия Георгиевна
Смерть
Неизвестно