Емельянова (Евстифеева (Кудряшова)) Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянова (Евстифеева (Кудряшова)) Александра Александровна

Место рождения

Дятьково, Дятьковский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Дятьково, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
02.06.1908 ст.

Муж: Емельянов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
21.09.1918

Дочь: (Емельянова) Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Емельянов Иван Михайлович

Смерть
Неизвестно

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