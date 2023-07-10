Емельянова (Евстифеева (Кудряшова)) Александра Александровна
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
02.06.1908 ст.
Рождение ребёнка
21.09.1918
Дочь: (Емельянова) Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Емельянов Иван Михайлович
Смерть
Неизвестно