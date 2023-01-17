Перевозчиков Григорий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.04.1912 ст.
Сын: Перевозчиков Евгений Григорьевич
Мать ребёнка: Перевозчикова Матрёна Егоровна
Бисул Кучес, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно