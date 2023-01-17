Перевозчиков Григорий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перевозчиков Григорий Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.04.1912 ст.

Сын: Перевозчиков Евгений Григорьевич

Мать ребёнка: Перевозчикова Матрёна Егоровна

Бисул Кучес, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перевозчикова Матрёна Егоровна

Смерть
Неизвестно
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