Leybina (Haikina) Elizaveta Iosifovna
женский, родилась 1920, Russia, Krasnodarsky dist.
умерла 1999, Belarus, Homel
ОтецHaikin Iosif Shahnovich05.09.1898 г.р.
МатьHaikina (Blumina) Eva Solomonovna1897 г.р.
Супруги
Leybin Berko Moiseevich1895 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Russia, Krasnodarsky dist.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.03.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Leybin Berko Moiseevich
Belarus Gomel
Рождение ребёнка
14.01.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Leybin Berko Moiseevich
Belarus, Homel
Смерть
1999
Belarus, Homel
Похороны
Неизвестно
Osnovtcy, Homel