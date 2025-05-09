Leybina (Haikina) Elizaveta Iosifovna 1920 — найти родственников по фамилии на Familio
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Leybina (Haikina) Elizaveta Iosifovna

Автор
ЕД
Демидова Е.

женский, родилась 1920, Russia, Krasnodarsky dist.

умерла 1999, Belarus, Homel

Отец
Haikin Iosif Shahnovich05.09.1898 г.р.
Мать
Haikina (Blumina) Eva Solomonovna1897 г.р.
Супруги
Leybin Berko Moiseevich1895 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Haikin Iosif Shahnovich

Мать: Haikina (Blumina) Eva Solomonovna

Russia, Krasnodarsky dist.

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Leybin Berko Moiseevich

Рождение ребёнка
11.03.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Leybin Berko Moiseevich

Belarus Gomel

Рождение ребёнка
14.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Leybin Berko Moiseevich

Belarus, Homel

Смерть
1999
Belarus, Homel

Похороны
Неизвестно
Osnovtcy, Homel

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