Салахутдинов Айрат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.08.2012
Дочь: Салахутдинова Раяна Айратовна
Мать ребёнка: Салахутдинова (Шарафутдинова) Энже Рашитовна
Рождение ребёнка
04.08.2016
Сын: Салахутдинов Раяз Айратович
Мать ребёнка: Салахутдинова (Шарафутдинова) Энже Рашитовна