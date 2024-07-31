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Никульский Трофим Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

05.11.1914

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ИТ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никульский Иван Трофимович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Боголюбовка, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.01.1902

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
1910

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
05.11.1914

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