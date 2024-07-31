Никульский Трофим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1877
Дата смерти05.11.1914
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никульский Иван Трофимович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Боголюбовка, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.01.1902
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
1910
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
05.11.1914