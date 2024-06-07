Кощеев Климонт Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кощеев Климонт Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кощеев Трофим Фалелеевич

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1747

Сын: Кощеев Карп Климонтович

Мать ребёнка: Кощеева (Северухина) Мария Герасимовна

Рождение ребёнка
1748

Сын: Кощеев Иван Климонтович

Мать ребёнка: Кощеева (Северухина) Мария Герасимовна

Рождение ребёнка
1753

Сын: Кощеев Борис Климонтович

Мать ребёнка: Кощеева (Северухина) Мария Герасимовна

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Останина (Кощеева) Гликерия Климонтовна

Мать ребёнка: Кощеева (Северухина) Мария Герасимовна

Смерть
Неизвестно

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