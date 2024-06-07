Кощеев Климонт Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кощеев Трофим Фалелеевич
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1747
Мать ребёнка: Кощеева (Северухина) Мария Герасимовна
Рождение ребёнка
1748
Мать ребёнка: Кощеева (Северухина) Мария Герасимовна
Рождение ребёнка
1753
Мать ребёнка: Кощеева (Северухина) Мария Герасимовна
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Останина (Кощеева) Гликерия Климонтовна
Мать ребёнка: Кощеева (Северухина) Мария Герасимовна
Смерть
Неизвестно