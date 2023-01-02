Завьялов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завьялов Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1946 г.р.

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1968

Жена: Завьялова Валентина Алексеевна

Рождение ребёнка
?.05.1969

Сын: Завьялов Вячеслав Викторович

Мать ребёнка: Завьялова Валентина Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1970

Сын: Алексей

Мать ребёнка: Завьялова Валентина Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1971

Дочь: Завьялова Надежда Викторовна

Мать ребёнка: Завьялова Валентина Алексеевна

Рождение ребёнка
1972

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Завьялова Валентина Алексеевна

Рождение ребёнка
1972

Сын: Сергей

Мать ребёнка: Завьялова Валентина Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1975

Сын: Владимир

Мать ребёнка: Завьялова Валентина Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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