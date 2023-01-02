Завьялов Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1968
Рождение ребёнка
?.05.1969
Сын: Завьялов Вячеслав Викторович
Мать ребёнка: Завьялова Валентина Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1970
Сын: Алексей
Мать ребёнка: Завьялова Валентина Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1971
Дочь: Завьялова Надежда Викторовна
Мать ребёнка: Завьялова Валентина Алексеевна
Рождение ребёнка
1972
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Завьялова Валентина Алексеевна
Рождение ребёнка
1972
Сын: Сергей
Мать ребёнка: Завьялова Валентина Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1975
Сын: Владимир
Мать ребёнка: Завьялова Валентина Алексеевна
Смерть
Неизвестно