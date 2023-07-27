Радовенчик Валентина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вадим Ильич ?
Работа или профессия
Неизвестно
Фармацевт ?
Рождение ребёнка
29.07.1964
Дочь: Волкова Лариса Вадимовна
Отец ребёнка: Вадим Ильич ?
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Рак ?