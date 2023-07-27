Радовенчик Валентина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРадовенчик Валентина Степановна

Радовенчик Валентина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вадим Ильич ?

Работа или профессия
Неизвестно
Фармацевт ?
Рождение ребёнка
29.07.1964

Дочь: Волкова Лариса Вадимовна

Отец ребёнка: Вадим Ильич ?

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Рак ?

Мы используем куки для улучшения работы сайта.