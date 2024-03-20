Телюков Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телюков Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1960

Пол

Мужской

Отец

1947 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1960

Отец: Телюков Геннадий Яковлевич

Мать: Телюкова Мария

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