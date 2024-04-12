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Трофим Феоктистов

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Отец

Около 1783 г.р.

Мать

Около 1785 г.р.

Жена

Около 1815 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Феоктист Прохоров

Мать: Дарья

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
24.05.1834

Дочь: Феодосия Трофимова

Мать ребёнка: Хавронья Андреева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Евгения Трофимова

Мать ребёнка: Хавронья Андреева

Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Ирина Трофимова

Мать ребёнка: Хавронья Андреева

Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Михайла Трофимов

Мать ребёнка: Хавронья Андреева

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Василий Трофимов

Мать ребёнка: Хавронья Андреева

Рождение ребёнка
1852

Сын: Андрей Трофимов

Мать ребёнка: Хавронья Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хавронья Андреева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
1855
Парыкино, Егорьевск, Московская область
Парыкино (Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Парикино)
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