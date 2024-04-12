Трофим Феоктистов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1814
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: Феоктист Прохоров
Мать: Дарья
Рождение ребёнка
24.05.1834
Дочь: Феодосия Трофимова
Мать ребёнка: Хавронья Андреева
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Евгения Трофимова
Мать ребёнка: Хавронья Андреева
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Ирина Трофимова
Мать ребёнка: Хавронья Андреева
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Михайла Трофимов
Мать ребёнка: Хавронья Андреева
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Василий Трофимов
Мать ребёнка: Хавронья Андреева
Рождение ребёнка
1852
Сын: Андрей Трофимов
Мать ребёнка: Хавронья Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хавронья Андреева
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1855
Парыкино, Егорьевск, Московская область
Парыкино (Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Парикино)