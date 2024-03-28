Антоний
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
1840 ст.
Сын: Павел Антонов
Мать ребёнка: ?
Песчивицы, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
Данные из брачной выписки от 1858г.: "метрич книге не отыскать, в духовной росписи от 1840г - 1 год за N172" Т.е. нет точной даты рождения, священник не смог найти запись в метр.книге, посмотрел в дух... Показать все
Смерть
Неизвестно