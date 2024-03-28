Антоний — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антоний

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840 ст.

Сын: Павел Антонов

Мать ребёнка: ?

Песчивицы, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
Данные из брачной выписки от 1858г.: "метрич книге не отыскать, в духовной росписи от 1840г - 1 год за N172" Т.е. нет точной даты рождения, священник не смог найти запись в метр.книге, посмотрел в дух... Показать все
Смерть
Неизвестно
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