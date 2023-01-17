Анна Еркина
Место рождения
Дата рождения1714
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1739
Сын: Rauhiainen Ерка
Отец ребёнка: Rauhiainen Адам Симанов
Рождение ребёнка
1741
Сын: Rauhiainen Абрам
Отец ребёнка: Rauhiainen Адам Симанов
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Rauhiainen Адам Симанов
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Гедвига
Отец ребёнка: Rauhiainen Адам Симанов
Рождение ребёнка
1752
Сын: Rauhiainen Ристель Адамов
Отец ребёнка: Rauhiainen Адам Симанов
Рождение ребёнка
1756
Сын: Rauhiainen Матфей
Отец ребёнка: Rauhiainen Адам Симанов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно