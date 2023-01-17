Анна Еркина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Еркина

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Место рождения

Канаршино, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1714

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1716 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: не указан

Мать: не указана

Канаршино, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1739

Сын: Rauhiainen Ерка

Отец ребёнка: Rauhiainen Адам Симанов

Артюшкино, Бегуницкая волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
1741

Сын: Rauhiainen Абрам

Отец ребёнка: Rauhiainen Адам Симанов

Артюшкино, Бегуницкая волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Rauhiainen Адам Симанов

Артюшкино, Бегуницкая волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Гедвига

Отец ребёнка: Rauhiainen Адам Симанов

Артюшкино, Бегуницкая волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
1752

Сын: Rauhiainen Ристель Адамов

Отец ребёнка: Rauhiainen Адам Симанов

Артюшкино, Бегуницкая волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
1756

Сын: Rauhiainen Матфей

Отец ребёнка: Rauhiainen Адам Симанов

Артюшкино, Бегуницкая волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Rauhiainen Адам Симанов

Смерть
Неизвестно
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