Осипова Прасковья Иоанновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смерти02.07.1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Осипов Сергей Анникович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Гусева Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Осипов Сергей Анникович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Осипов Сергей Анникович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Осипов Сергей Анникович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.07.1903