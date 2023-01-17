Осипова Прасковья Иоанновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсипова Прасковья Иоанновна

Осипова Прасковья Иоанновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

02.07.1903

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Осипов Сергей Анникович

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Гусева Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Осипов Сергей Анникович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Осипов Сергей Анникович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Тарас Сергеевич

Отец ребёнка: Осипов Сергей Анникович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Сергей Анникович

Смерть
02.07.1903
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close