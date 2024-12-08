Михалева Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Михалев Василий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михалев Василий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Умерла от рака в Токмаке Запорожской области