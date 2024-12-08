Михалева Мария Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Михалева Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михалев Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Михалев Василий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михалев Василий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михалев Василий Петрович

Смерть
Неизвестно
Умерла от рака в Токмаке Запорожской области

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