Самодурова Варвара Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самодурова Варвара Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Самодуров Фёдор Дмитриев

Отец ребёнка: Самодуров Дмитрий Андреев

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Авдотья Дмитриева

Отец ребёнка: Самодуров Дмитрий Андреев

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
30 (54 запись)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самодуров Дмитрий Андреев

Смерть
Неизвестно
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