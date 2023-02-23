Самодурова Варвара Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Самодуров Дмитрий Андреев
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Авдотья Дмитриева
Отец ребёнка: Самодуров Дмитрий Андреев
Место жительства
1850
30 (54 запись)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно