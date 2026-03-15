Патрикеева Акулина Павловна 1825 — найти родственников по фамилии на Familio

Патрикеева Акулина Павловна

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 1825

умерла Неизвестно

Супруги
Патрикеев Петр Кириллович1824 г.р.
Дети
(Патрикеева) Аксинья Петровна1847 г.р.
Патрикеев Василий Петрович1849 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Патрикеев Петр Кириллович

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Патрикеева) Аксинья Петровна

Отец ребёнка: Патрикеев Петр Кириллович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1849

Сын: Патрикеев Василий Петрович

Отец ребёнка: Патрикеев Петр Кириллович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Патрикеева) Матрена Петровна

Отец ребёнка: Патрикеев Петр Кириллович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
10.04.1855

Сын: Патрикеев Терентий Петрович

Отец ребёнка: Патрикеев Петр Кириллович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
16.02.1858

Сын: Патрикеев Панфил Петрович

Отец ребёнка: Патрикеев Петр Кириллович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1859

Дочь: (Патрикеева) Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Патрикеев Петр Кириллович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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