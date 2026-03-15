Патрикеева Акулина Павловна
женский, родилась 1825
умерла Неизвестно
Супруги
Патрикеев Петр Кириллович1824 г.р.
Дети
(Патрикеева) Аксинья Петровна1847 г.р.
Патрикеев Василий Петрович1849 г.р.Показать еще 4
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Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Патрикеева) Аксинья Петровна
Отец ребёнка: Патрикеев Петр Кириллович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Патрикеев Василий Петрович
Отец ребёнка: Патрикеев Петр Кириллович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Патрикеева) Матрена Петровна
Отец ребёнка: Патрикеев Петр Кириллович
Рождение ребёнка
10.04.1855
Сын: Патрикеев Терентий Петрович
Отец ребёнка: Патрикеев Петр Кириллович
Рождение ребёнка
16.02.1858
Сын: Патрикеев Панфил Петрович
Отец ребёнка: Патрикеев Петр Кириллович
Рождение ребёнка
1859
Дочь: (Патрикеева) Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Патрикеев Петр Кириллович
Смерть
Неизвестно