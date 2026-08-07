Князь Урусов ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ
мужской, родился 30.05.1810
умер 29.06.1890
МатьКнягиня Урусова (Татищева) ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА1775 г.р.
ОтецКнязь Урусов АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ12.11.1766 г.р.
Супруги
Дети
(Княжна Урусова) ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА1846 г.р.
Князь Урусов АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ03.09.1850 г.р.Показать еще 1
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Место
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Рождение
30.05.1810
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Княжна Урусова) ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА
Мать ребёнка: Княгиня Урусова (Сипягина) ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
Бракосочетание
Около 1846
Рождение ребёнка
03.09.1850
Рождение ребёнка
31.03.1863
Сын: Князь Урусов НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ
Мать ребёнка: Княгиня Урусова (Сипягина) ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
Смерть
29.06.1890