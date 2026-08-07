Князь Урусов ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ 30.05.1810 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Князь Урусов ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

мужской, родился 30.05.1810

умер 29.06.1890

Мать
Княгиня Урусова (Татищева) ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА1775 г.р.
Отец
Князь Урусов АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ12.11.1766 г.р.
Супруги
Княгиня Урусова (Сипягина) ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА1827 г.р.
Дети
(Княжна Урусова) ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА1846 г.р.
Князь Урусов АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ03.09.1850 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1810

Отец: Князь Урусов АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Мать: Княгиня Урусова (Татищева) ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Княжна Урусова) ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА

Мать ребёнка: Княгиня Урусова (Сипягина) ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА

Бракосочетание
Около 1846

Жена: Княгиня Урусова (Сипягина) ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА

Рождение ребёнка
03.09.1850

Сын: Князь Урусов АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

Мать ребёнка: Княгиня Урусова (Сипягина) ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА

Рождение ребёнка
31.03.1863

Сын: Князь Урусов НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ

Мать ребёнка: Княгиня Урусова (Сипягина) ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА

Смерть
29.06.1890

Мы используем куки для улучшения работы сайта.