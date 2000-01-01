Обрезкин Петр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Обрезкина Мария Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Обрезкина Мария Егоровна
Смерть
Неизвестно