Обрезкин Петр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обрезкин Петр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Обрезкина Мария Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обрезкина Мария Егоровна

Смерть
Неизвестно
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